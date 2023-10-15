Теперь спорткар Ferrari можно купить за криптовалюту

Энрико Галлиера, главный директор по маркетингу и коммерческим вопросам Ferrari, сообщил, что это решение было принято в ответ на просьбы состоятельных клиентов компании, многие из которых инвестируют в криптовалюты.

Несмотря на то что большинство компаний «голубых фишек» не решаются принять криптовалюту из-за волатильности ее цены и проблем с регулированием, Ferrari решила принимать платежи в биткоинах, эфирах и USDC (стейблкоинах) через BitPay.

У Ferrari в планах распространить свою возможность криптовалютных платежей на Европу, а затем и на регионы, где криптовалюта принимается на законных основаниях.