Tesla Cybertruck получил 5 звёзд в рейтинге безопасности NHTSA

Некоторые критики опасались, что уникальная форма грузовика может сделать его опасным, особенно после нескольких первых аварий, которые закончились не лучшим образом. Однако независимые тесты подтвердили, что Cybertruck отлично справляется с подобными ситуациями. Он получил 5 звезд за безопасность водителя при лобовом столкновении (4 звезды для пассажиров) и успешно прошел испытания на боковые удары. В тестах на опрокидывание он получил 4-звездочный рейтинг с риском опрокидывания 12,40% в случае аварии с одним автомобилем.

Однако безопасность пешеходов остается под вопросом из-за острых углов и дизайна.