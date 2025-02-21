Tesla Cybertruck получил 5 звёзд в рейтинге безопасности NHTSA

Опубликовано 21 февраля 2025, 06:001 мин.
Tesla Cybertruck получил 5 звёзд в рейтинге безопасности NHTSAНе такая и «машина смерти»
Tesla Cybertruck получил высший 5-звездочный рейтинг безопасности от Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), несмотря на первые опасения по поводу его конструкции и безопасности (не безосновательные).
© NHTSA
Некоторые критики опасались, что уникальная форма грузовика может сделать его опасным, особенно после нескольких первых аварий, которые закончились не лучшим образом. Однако независимые тесты подтвердили, что Cybertruck отлично справляется с подобными ситуациями. Он получил 5 звезд за безопасность водителя при лобовом столкновении (4 звезды для пассажиров) и успешно прошел испытания на боковые удары. В тестах на опрокидывание он получил 4-звездочный рейтинг с риском опрокидывания 12,40% в случае аварии с одним автомобилем.
Однако безопасность пешеходов остается под вопросом из-за острых углов и дизайна.