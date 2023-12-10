Tesla Cybertruck рискует стать самым травматичным автомобилем в авариях с пешеходами

Угловатый дизайн, продемонстрированный в видеороликах краш-тестов во время недавнего мероприятия Tesla, вызвал опасения по поводу потенциального вреда для пешеходов, велосипедистов и других транспортных средств. Хотя Tesla утверждает, что кузов грузовика поглощает удар при столкновении, специалисты по безопасности утверждают, что его сталь может нанести больший вред.

Илон Маск защищает свой пикап, утверждая, что он безопаснее для пассажиров и пешеходов, но эксперты призывают присмотреться к нему повнимательнее. Нетрадиционная конструкция с ограниченными «зонами смятия» вызывает споры о потенциальном риске для людей, не находящихся в салоне, в случае аварии.