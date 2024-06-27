Tesla Cybertruck столкнулся с очередным массовым отзывом

Опубликовано 27 июня 2024, 09:00
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Tesla Cybertruck столкнулся с очередным массовым отзывомЧто случилось на этот раз
Cybertruck Tesla подвергся очередному крупному отзыву, который затронет почти 12 000 автомобилей. Компания отзывает 11 688 единиц из-за неисправного стеклоочистителя, который может сильно ухудшить видимость. Кроме того, 11 383 электрических пикапа отзываются из-за неплотно прилегающей обшивки кузова, представляющей опасность на дороге. Tesla заверила, что случаев травм или смертей, связанных с этими проблемами, не зафиксировано.
В уведомлении Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) говорится, что Tesla бесплатно заменит мотор стеклоочистителя и закрепит обшивку с помощью адгезионного промоутера и чувствительной к давлению ленты. Это произошло после предыдущего отзыва в апреле, связанного с неисправной педалью и затронувшего почти 4 000 Cybertruck.
Начальная цена Cybertruck составляет почти 82 000 долларов, и на него, к сожалению, поступают многочисленные жалобы потребителей, включая проблемы с обзорностью, трудностями на бездорожье и дорогостоящим ремонтом. Точное количество проданных с апреля автомобилей остается неясным.