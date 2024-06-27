Tesla Cybertruck столкнулся с очередным массовым отзывом

В уведомлении Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) говорится, что Tesla бесплатно заменит мотор стеклоочистителя и закрепит обшивку с помощью адгезионного промоутера и чувствительной к давлению ленты. Это произошло после предыдущего отзыва в апреле, связанного с неисправной педалью и затронувшего почти 4 000 Cybertruck.

Начальная цена Cybertruck составляет почти 82 000 долларов, и на него, к сожалению, поступают многочисленные жалобы потребителей, включая проблемы с обзорностью, трудностями на бездорожье и дорогостоящим ремонтом. Точное количество проданных с апреля автомобилей остается неясным.