Tesla Илона Маска хочет сделать свой зарядник для электромобилей стандартным для всех

Tesla открыла свои стандарты зарядного разъема и оборудования, переименовав их в "Североамериканский стандарт зарядки" (NACS), включая ссылки на технические спецификации и спецификации разъемов и файлы CAD.

Ранее запатентованный разъем, который теперь называется NACS, является наиболее распространенным стандартом зарядки в Северной Америке.

“Мы открываем миру дизайн нашего разъема для EV. Мы предлагаем операторам зарядных сетей и производителям транспортных средств установить на свое оборудование и автомобили зарядный разъем Tesla и зарядный порт, который теперь называется Североамериканским стандартом зарядки”, – пишет компания в анонсе.

Того и гляди, повторится история с USB-C.