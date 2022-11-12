Авто
13:01, 12 ноября 2022
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Tesla Илона Маска хочет сделать свой зарядник для электромобилей стандартным для всех

И сменила им название

Компания Tesla объявила об “открытии” своего разъема для зарядки электромобилей для всех желающих в надежде сделать его новым стандартом в Северной Америке.

Tesla Илона Маска хочет сделать свой зарядник для электромобилей стандартным для всех

Tesla открыла свои стандарты зарядного разъема и оборудования, переименовав их в "Североамериканский стандарт зарядки" (NACS), включая ссылки на технические спецификации и спецификации разъемов и файлы CAD.

Ранее запатентованный разъем, который теперь называется NACS, является наиболее распространенным стандартом зарядки в Северной Америке.

Мы открываем миру дизайн нашего разъема для EV. Мы предлагаем операторам зарядных сетей и производителям транспортных средств установить на свое оборудование и автомобили зарядный разъем Tesla и зарядный порт, который теперь называется Североамериканским стандартом зарядки”, – пишет компания в анонсе.

Того и гляди, повторится история с USB-C.

Источник фото:Tesla
Источник:Tesla
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