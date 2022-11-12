Tesla Илона Маска хочет сделать свой зарядник для электромобилей стандартным для всех

Tesla Илона Маска хочет сделать свой зарядник для электромобилей стандартным для всехИ сменила им название
Компания Tesla объявила об “открытии” своего разъема для зарядки электромобилей для всех желающих в надежде сделать его новым стандартом в Северной Америке.
Tesla открыла свои стандарты зарядного разъема и оборудования, переименовав их в "Североамериканский стандарт зарядки" (NACS), включая ссылки на технические спецификации и спецификации разъемов и файлы CAD.
Ранее запатентованный разъем, который теперь называется NACS, является наиболее распространенным стандартом зарядки в Северной Америке.
“Мы открываем миру дизайн нашего разъема для EV. Мы предлагаем операторам зарядных сетей и производителям транспортных средств установить на свое оборудование и автомобили зарядный разъем Tesla и зарядный порт, который теперь называется Североамериканским стандартом зарядки”, – пишет компания в анонсе.
Того и гляди, повторится история с USB-C.