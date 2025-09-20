​​Tesla изменит дверные ручки после найденной опасности для пассажиров

Сбой ручек может заблокировать выход из машины в экстренной ситуации, например, при аварии. Глава отдела дизайна Tesla Франц фон Хольцхаузен рассказал Bloomberg, что компания рассматривает новый вариант ручек, объединяющий электронный и механический способ открытия в одной кнопке.

Это расследование не первое внимание NHTSA к Tesla в этом году. В прошлом месяце ведомство начало проверку того, как компания сообщает о ДТП с участием систем помощи водителю. Tesla утверждала, что ошибки в отчётах возникли из-за системного сбоя, который уже исправлен.