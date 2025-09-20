​​Tesla изменит дверные ручки после найденной опасности для пассажиров

Опубликовано 20 сентября 2025, 12:001 мин.
Tesla изменит дверные ручки после найденной опасности для пассажировЧто не так
Tesla собирается переработать дверные ручки своих электромобилей, которые могут перестать работать при разряде низковольтной батареи и создать угрозу безопасности пассажиров, пишет Bloomberg. Проблема была выявлена после того, как Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) открыло расследование по этому вопросу.
© Tesla
Сбой ручек может заблокировать выход из машины в экстренной ситуации, например, при аварии. Глава отдела дизайна Tesla Франц фон Хольцхаузен рассказал Bloomberg, что компания рассматривает новый вариант ручек, объединяющий электронный и механический способ открытия в одной кнопке.
Это расследование не первое внимание NHTSA к Tesla в этом году. В прошлом месяце ведомство начало проверку того, как компания сообщает о ДТП с участием систем помощи водителю. Tesla утверждала, что ошибки в отчётах возникли из-за системного сбоя, который уже исправлен.