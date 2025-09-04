Tesla Model Y в Австралии отозвали из-за травмоопасного сбоя в стеклоподъёмниках

Из-за сбоя стекло может закрываться с излишней силой и придавить руку или другой предмет. Пока случаев травм зафиксировано не было, но производитель рекомендует владельцам срочно обновить ПО.

Исправление уже доступно в версии 2025.25.6. Установить его можно самостоятельно — обновление загружается через меню мультимедийной системы и не требует визита в сервисный центр. При желании владельцы могут связаться с Tesla по телефону или через официальный сайт.