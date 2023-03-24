Tesla начала "ценовую войну" в Китае

В октябре Tesla снизила цены на модели своих электрокаров, производимых на огромном заводе на окраине Шанхая. Ситуация обострилась в январе, когда была сделана еще одна скидка, в результате которой автомобили Tesla местного производства стали на 14% дешевле, чем в прошлом году. Некоторые модели стоили почти на 50% дешевле, чем в США и Европе.

У конкурентов не осталось другого выбора, кроме как последовать примеру компании Илона Маска. Среди них были как “новички” в области производства электромобилей, так и ведущие международные производители: Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG. Всего около 30 автопроизводителей. “Tesla создала хаос”, - сказал Йохен Зиберт, управляющий директор JSC Automotive.

В итоге на этой неделе Китайская ассоциация автопроизводителей призвала прекратить ценовую войну, заявив, что она не является долгосрочным решением проблемы замедления продаж и накопления запасов.

“До середины 2024 года ситуация будет оставаться жесткой”, - говорит Ту Ле, управляющий директор консалтинговой компании Sino Auto Insights.