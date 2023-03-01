Tesla начала делиться своими фирменными зарядными станциями с другими электрокарами

Станции теперь оснащены встроенным адаптером Magic Dock для работы с электромобилями других производителей. Все происходит через приложение. Владельцы электромобилей, не являющиеся владельцами Tesla, должны просто загрузить приложение Tesla, создать учетную запись, добавить кредитную карту для оплаты, а затем они могут подъехать к нескольким избранным станциям Supercharger, оснащенным Magic Dock - пока в основном в Нью-Йорке.

Tesla предупреждает, что зарядка может занять до двух минут, что дольше, чем при использовании автомобиля Tesla.

На данный момент, судя по всему, только полдюжины станций в штате Нью-Йорк доступны для владельцев электрокаров, не отсносящихся к Tesla, но ожидается, что их число будет быстро расти по мере того, как Tesla будет внедрять Magic Dock на большем количестве станций и строить новые.