Tesla начала продавать автомобили американским военным со скидкой

Скидка, применяемая через стороннюю службу, призвана оказать "честь и поддержку" тем, "кто служил стране". Примечательно, что Cybertruck не входит в программу, поскольку его производство продолжает наращиваться.

Инициатива Tesla, пишут СМИ, согласуется с ее усилиями, направленными на то, чтобы "подчеркнуть свои американские корни", что подтверждается тем, что ее автомобили постоянно считаются "самыми американскими", если исходить из рабочей силы и источников комплектующих.