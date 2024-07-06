Tesla начала продавать автомобили американским военным со скидкой

Опубликовано 06 июля 2024, 08:15
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Tesla начала продавать автомобили американским военным со скидкойКомпания вводит программу военных скидок в размере 1000 долларов
Tesla запустила новую инициативу - "Программу военных закупок", в рамках которой ветеранам, пенсионерам, военнослужащим и их супругам предоставляется скидка в размере 1000 долларов на автомобили Model 3, Model Y, Model S и Model X.
Скидка, применяемая через стороннюю службу, призвана оказать "честь и поддержку" тем, "кто служил стране". Примечательно, что Cybertruck не входит в программу, поскольку его производство продолжает наращиваться.
Инициатива Tesla, пишут СМИ, согласуется с ее усилиями, направленными на то, чтобы "подчеркнуть свои американские корни", что подтверждается тем, что ее автомобили постоянно считаются "самыми американскими", если исходить из рабочей силы и источников комплектующих.