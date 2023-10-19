Tesla начала следить за водителями напрямую через камеру

В то время как Tesla традиционно определяла крутящий момент руля для контроля вовлеченности водителя, новая система идет еще дальше: она считает зевки и моргания водителя, чтобы определить степень его сонливости. При обнаружении признаков усталости система выдает предупреждение на сенсорный экран и подает звуковой сигнал.

Эта функция появилась в европейском руководстве пользователя Tesla. Примечательно, что она активируется только при движении со скоростью более 60 км в час в течение не менее 10 минут при отключенном автопилоте. Хотя для компании Tesla это новая функция, она не первый автопроизводитель, внедривший систему контроля бдительности водителя: подобная система существует у Mercedes-Benz.