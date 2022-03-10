Tesla: наши автопилоты водят машины лучше среднего водителя

“Функции Tesla Autopilot и FSD Capability повышают способность наших клиентов управлять автомобилем безопаснее, чем средний водитель в США”, - пишет Рохан Патель, старший директор по общественной политике Tesla, в письме от 4 марта двум сенаторам США.

Tesla отвечает на письмо сенаторов, направленное в прошлом месяце генеральному директору компании Илону Маску, в котором выражается "значительная обеспокоенность" по поводу Autopilot и FSD. Некоторые сенаторы также призвали федеральные регулирующие органы оказать давление на Tesla, чтобы предотвратить дальнейшее злоупотребление автопилота компании.

Патель описывает вышеназванные функции как системы второго уровня, "которые требуют постоянного контроля и внимания со стороны водителя". При этом, во время недавнего отчета о доходах, Маск заявил, что FSD будет безопаснее человеческого вождения к концу 2022 года.