Tesla не сможет забрать себе Robotaxi как товарный знак для автомобилей

Robotaxi — это название для полностью автономных такси, которые Tesla планирует запустить в июне в Остине, штат Техас. Компания также подала заявку на использование этого термина для своего сервиса, который позволит владельцам сдавать свои машины в аренду через сеть Tesla, наподобие Airbnb. Эта заявка всё ещё рассматривается. Кроме того, регистрация термина Cybercab — названия прототипа роботакси, представленного в 2024 году, — приостановлена из-за конфликтов с другими Cyber-знаками, включая аксессуары для Cybertruck.

Tesla должна предоставить USPTO конкретные планы, включая рекламные материалы и доказательства уникальности термина. Эксперты считают, что отказ может не повлиять на планы компании, так как она всё ещё может использовать Cybercab.