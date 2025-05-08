Авто
Опубликовано 08 мая 2025, 14:19
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Tesla не сможет забрать себе Robotaxi как товарный знак для автомобилей

Слишком общее понятие
Tesla столкнулась с отказом в регистрации товарного знака Robotaxi для своих автомобилей, сообщает Engadget. Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) сочло термин слишком общим, так как он описывает автономные транспортные средства, используемые и другими компаниями, например Waymo. Решение даёт Tesla три месяца для предоставления аргументов, иначе заявка будет отклонена.
Tesla не сможет забрать себе Robotaxi как товарный знак для автомобилей

© Tesla

Robotaxi — это название для полностью автономных такси, которые Tesla планирует запустить в июне в Остине, штат Техас. Компания также подала заявку на использование этого термина для своего сервиса, который позволит владельцам сдавать свои машины в аренду через сеть Tesla, наподобие Airbnb. Эта заявка всё ещё рассматривается. Кроме того, регистрация термина Cybercab — названия прототипа роботакси, представленного в 2024 году, — приостановлена из-за конфликтов с другими Cyber-знаками, включая аксессуары для Cybertruck.

Tesla должна предоставить USPTO конкретные планы, включая рекламные материалы и доказательства уникальности термина. Эксперты считают, что отказ может не повлиять на планы компании, так как она всё ещё может использовать Cybercab.