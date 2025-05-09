Tesla не выпустит увеличитель запаса хода Cybertruck. Деньги людям вернут

Изначально Tesla анонсировала Cybertruck с запасом хода свыше 800 км, но реальные модели 2023 года показали лишь около 520 км. Расширитель, стоимостью $ 16,000, должен был занять треть грузового отсека и компенсировать этот недостаток. Однако его выпуск неоднократно откладывался — сначала на начало, затем на середину 2025 года, — а теперь проект полностью свёрнут. Причины не уточняются, но эксперты предполагают, что низкий спрос и сложности производства сыграли роль.

Возврат депозитов уже начался, но недовольство владельцев всё равно растёт. Tesla продолжает сталкиваться с вызовами, включая падение продаж и производственные трудности.