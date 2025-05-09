Tesla не выпустит увеличитель запаса хода Cybertruck. Деньги людям вернут

Опубликовано 09 мая 2025, 12:001 мин.
Tesla не выпустит увеличитель запаса хода Cybertruck. Деньги людям вернутУ компании не лучшие времена
Tesla официально отменила разработку увеличителя запаса хода для своего электрического пикапа Cybertruck, сообщает Digital Trends. Этот дополнительный аккумулятор, обещавший увеличить запас хода до 720 км, был снят с конфигуратора сайта компании, а клиентам начали возвращать депозиты.
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Изначально Tesla анонсировала Cybertruck с запасом хода свыше 800 км, но реальные модели 2023 года показали лишь около 520 км. Расширитель, стоимостью $ 16,000, должен был занять треть грузового отсека и компенсировать этот недостаток. Однако его выпуск неоднократно откладывался — сначала на начало, затем на середину 2025 года, — а теперь проект полностью свёрнут. Причины не уточняются, но эксперты предполагают, что низкий спрос и сложности производства сыграли роль.
Возврат депозитов уже начался, но недовольство владельцев всё равно растёт. Tesla продолжает сталкиваться с вызовами, включая падение продаж и производственные трудности.