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Tesla обвинили во лжи о возможностях автопилота электромобилей

Компания слишком многое обещает
Департамент автотранспорта Калифорнии заявил, что Tesla использует на своём веб-сайте рекламу автопилота, которая не соответствует действительности и вводит клиентов в заблуждение.
Tesla обвинили во лжи о возможностях автопилота электромобилей

Автопроизводителя обвинили в заявлениях, из-за которых создаётся впечатление, что его автомобили способны к полностью автономному вождению. Вот один из примеров такой рекламы:

«Все, что вам нужно будет сделать, это сесть и сказать своей машине, куда ехать. Если вы ничего не скажете, ваш автомобиль посмотрит на календарь и доставит вас в предполагаемый пункт назначения. Ваша Tesla определит оптимальный маршрут, будет ориентироваться на городских улицах, сложным перекрёстках и автострадах».

Автомобили Tesla поставляются с аппаратным обеспечением, для работы которого необходимо активировать функцию Full Self-Driving за плату в размере 12 000 долларов США. В настоящее время автопилот, впрочем, находится в стадии бета-тестирования и работает не без ошибок. И хоть Tesla уже предупреждает водителей не убирать руки от руля, даже если они используют FSD, в департаменте говорят, что отказа от ответственности недостаточно.

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