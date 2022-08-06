Tesla обвинили во лжи о возможностях автопилота электромобилей

Автопроизводителя обвинили в заявлениях, из-за которых создаётся впечатление, что его автомобили способны к полностью автономному вождению. Вот один из примеров такой рекламы:

«Все, что вам нужно будет сделать, это сесть и сказать своей машине, куда ехать. Если вы ничего не скажете, ваш автомобиль посмотрит на календарь и доставит вас в предполагаемый пункт назначения. Ваша Tesla определит оптимальный маршрут, будет ориентироваться на городских улицах, сложным перекрёстках и автострадах».

Автомобили Tesla поставляются с аппаратным обеспечением, для работы которого необходимо активировать функцию Full Self-Driving за плату в размере 12 000 долларов США. В настоящее время автопилот, впрочем, находится в стадии бета-тестирования и работает не без ошибок. И хоть Tesla уже предупреждает водителей не убирать руки от руля, даже если они используют FSD, в департаменте говорят, что отказа от ответственности недостаточно.