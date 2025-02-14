Tesla оснастила свои зарядные станции чернильными ловушками против воров меди

Многие воры выбирают медь внутри зарядных кабелей, чтобы продать ее на металлолом. Чтобы остановить это, Tesla наносит ещй и гравировку «Собственность Tesla» на медь на своем заводе Gigafactory в Буффало. Таким образом, ворам будет сложнее продать медь, поскольку компании, занимающиеся ее переработкой, смогут увидеть, откуда она взялась, и предупредить власти.

Руководитель отдела зарядки Tesla Макс де Зегер говорит, что это простое и экономически эффективное решение, которое не повлияет на клиентов. Если скупщики металлолома откажутся покупать краденые кабели, это может помешать воровству и привести к увеличению числа арестов.