Tesla оснастила свои зарядные станции чернильными ловушками против воров меди

Опубликовано 14 февраля 2025, 19:421 мин.
Tesla оснастила свои зарядные станции чернильными ловушками против воров медиTesla борется с кражами
Tesla предпринимает новые шаги, чтобы остановить кражи и вандализм на своих станциях Supercharger. В Сиэтле компания обматывает кабели для зарядки более прочным материалом, чтобы их было сложнее перерезать. Она также добавила чернильные пакеты, которые взрываются, помогая полиции выявить подозреваемых.
Многие воры выбирают медь внутри зарядных кабелей, чтобы продать ее на металлолом. Чтобы остановить это, Tesla наносит ещй и гравировку «Собственность Tesla» на медь на своем заводе Gigafactory в Буффало. Таким образом, ворам будет сложнее продать медь, поскольку компании, занимающиеся ее переработкой, смогут увидеть, откуда она взялась, и предупредить власти.
Руководитель отдела зарядки Tesla Макс де Зегер говорит, что это простое и экономически эффективное решение, которое не повлияет на клиентов. Если скупщики металлолома откажутся покупать краденые кабели, это может помешать воровству и привести к увеличению числа арестов.