Tesla остановил поставки Cybertruck

Это произошло после того, как у новых владельцев Cybertruck сразу же отказали стеклоочистители. Ранее, весной, Tesla была вынуждена приостановить поставки Cybertruck для устранения неисправности педали акселератора, затронувшей около 3 878 автомобилей. Решение проблемы было простым, и поставки быстро возобновились.

Нынешняя проблема с мотором стеклоочистителя кажется более сложной, и поставки откладываются как минимум на неделю. За тем, как Tesla решает эти повторяющиеся проблемы, будут внимательно следить как покупатели, так и отраслевые аналитики, особенно на фоне одобренной выплаты крупной суммы ($50 млрд) Илону Маску.