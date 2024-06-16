Tesla остановил поставки Cybertruck

Опубликовано 16 июня 2024, 22:30
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Tesla остановил поставки CybertruckИз-за проблем со стеклоочистителями
Tesla приостановила поставки своего автомобиля Cybertruck из-за проблем с мотором стеклоочистителя, согласно сообщениям покупателей на форуме Cybertruck Owners Club и Reddit. Хотя Tesla официально не подтвердила наличие проблемы и не объявила об отзыве, многие покупатели сообщают о задержке запланированных поставок.
Это произошло после того, как у новых владельцев Cybertruck сразу же отказали стеклоочистители. Ранее, весной, Tesla была вынуждена приостановить поставки Cybertruck для устранения неисправности педали акселератора, затронувшей около 3 878 автомобилей. Решение проблемы было простым, и поставки быстро возобновились.
Нынешняя проблема с мотором стеклоочистителя кажется более сложной, и поставки откладываются как минимум на неделю. За тем, как Tesla решает эти повторяющиеся проблемы, будут внимательно следить как покупатели, так и отраслевые аналитики, особенно на фоне одобренной выплаты крупной суммы ($50 млрд) Илону Маску.