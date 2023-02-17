Tesla отзывает сотни тысяч электрокаров из-за опасного автопилота

NHTSA пишет, что система FSD Beta может позволить автомобилю вести себя небезопасно на перекрестках, например, проехать прямо через перекресток, находясь на полосе, предназначенной только для поворота, въехать на перекресток, регулируемый знаком "STOP", не затормозив, или въехать на перекресток на желтый сигнал светофора без должной осторожности.

Кроме того, NHTSA утверждает, что "система может недостаточно реагировать на изменения в установленных ограничениях скорости или неадекватно учитывать корректировку водителем скорости автомобиля для превышения установленных ограничений скорости".

В итоге, регулятор попросил Tesla отозвать автомобили. После нескольких недель обсуждений Tesla не согласилась с мнением регулятора, но все равно решила отозвать электромобили.