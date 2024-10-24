Tesla подтвердила планы по выпуску новых бюджетных электромобилей

В своем финансовом отчете за третий квартал Tesla сообщила, что ей удалось значительно снизить стоимость производства своих автомобилей. Стоимость проданных товаров на единицу продукции достигла своего самого низкого уровня, что является хорошим знаком для доступности будущих моделей.

Хотя Tesla не раскрыла конкретных подробностей о предстоящих доступных моделях, она указала, что они будут использовать элементы как следующего поколения платформы, так и существующих платформ. Такая гибкость позволит производить автомобили на тех же производственных линиях, что и текущую линейку автомобилей Tesla.