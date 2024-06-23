Tesla показала принцип работы их роботакси

Опубликовано 23 июня 2024, 12:09
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Tesla показала принцип работы их роботаксиОткрыть видео у нас не вышло
Недавнее видео в LinkedIn, которым поделилась менеджер Tesla по предпродажной подготовке и онлайн-продажам Розали Натанс показало, как будет работать автономное такси.
В коротком тизере Натанс демонстрирует простоту использования роботакси Tesla. Она достает свой телефон, открывает фирменное приложение Tesla и вводит пункт назначения. Через несколько минут за ней приезжает автомобиль Tesla без водителя.
Издание Insider подчеркнуло, что приложение предлагает возможности настройки не только маршрута. Пользователи могут указать количество пассажиров и настроить температуру в салоне. Хотя подробности остаются скудными.
Tesla пообещала рассказать больше о своем проекте роботакси на предстоящей презентации 8 августа.