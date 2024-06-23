Tesla показала принцип работы их роботакси

В коротком тизере Натанс демонстрирует простоту использования роботакси Tesla. Она достает свой телефон, открывает фирменное приложение Tesla и вводит пункт назначения. Через несколько минут за ней приезжает автомобиль Tesla без водителя.

Издание Insider подчеркнуло, что приложение предлагает возможности настройки не только маршрута. Пользователи могут указать количество пассажиров и настроить температуру в салоне. Хотя подробности остаются скудными.

Tesla пообещала рассказать больше о своем проекте роботакси на предстоящей презентации 8 августа.