Tesla покрасит ваш Cybertruck в черный цвет всего за $6,5 тыс (580661 рублей)

Сначала Маск категорически заявлял, что «никаких обёртываний», но недавнее появление матово-черного Cybertruck намекнуло на изменение планов. Обертывания, более толстые и самовосстанавливающиеся с помощью пленки PPF, как утверждается, «более экологичны», чем традиционный винил.

Несмотря на первоначальную позицию Маска, любители Tesla теперь могут украсить свои Cybertruck этими цветами, которые пока доступны в некоторых сервисных центрах Калифорнии.