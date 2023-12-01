Tesla покрасит ваш Cybertruck в черный цвет всего за $6,5 тыс (580661 рублей)Или в белый
Несмотря на первоначальное обещание генерального директора Илона Маска о том, что Cybertruck будет только из нержавеющей стали, нарушив обещание, гигант электромобилестроения представил три варианта: черный и белый цвета по цене 6 500 долларов и «бюджетный» вариант Clear Satin по цене 5 000 долларов.
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Сначала Маск категорически заявлял, что «никаких обёртываний», но недавнее появление матово-черного Cybertruck намекнуло на изменение планов. Обертывания, более толстые и самовосстанавливающиеся с помощью пленки PPF, как утверждается, «более экологичны», чем традиционный винил.
Несмотря на первоначальную позицию Маска, любители Tesla теперь могут украсить свои Cybertruck этими цветами, которые пока доступны в некоторых сервисных центрах Калифорнии.