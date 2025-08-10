Tesla получила разрешение на работу роботакси в Техасе. Пока на год

Такси в данном случае — это электромобили Model Y с частично автоматизированным управлением. Пока в них обязательно присутствует водитель-наблюдатель, готовый вмешаться при необходимости. Кроме того, за машинами следят удалённые операторы.

Новое разрешение позволяет Tesla работать по всей территории штата и использовать полностью автономные автомобили без водителя на борту. Это первый такой документ для Tesla.

Однако запуск сопровождался инцидентами — камеры фиксировали случаи, когда роботакси нарушали правила движения. Одно из таких — проезд через железнодорожный переезд при опущенном шлагбауме — потребовало даже вмешательства человека.