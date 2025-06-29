Авто
Опубликовано 29 июня 2025, 14:18
1 мин.

Tesla пригласила специалиста из обанкротившегося проекта беспилотных такси GM

Теряет двух топ-менеджеров
В Tesla снова кадровые перестановки. Компания потеряла сразу двух важных руководителей, но также пригласила нового специалиста из закрывшегося проекта беспилотных такси от General Motors.
Tesla пригласила специалиста из обанкротившегося проекта беспилотных такси GM

© Tesla

По данным Forbes и CNBC, Илон Маск уволил Омеда Афшара, который отвечал за операции Tesla в Северной Америке и Европе. Афшар работал в компании с 2017 года и считался близким соратником Маска. Его увольнение произошло на фоне падения выручки от автомобильного направления на 20% по сравнению с прошлым годом.

Также Tesla покинул Милан Ковач, вице-президент и руководитель проекта робота-гуманоида Optimus. Он заявил, что уходит, чтобы больше времени проводить с семьёй. Маск поблагодарил его за работу.

Однако компания усилила команду, наняв Генри Куанга, бывшего руководителя отдела автономных технологий в Cruise — дочерней компании GM, которая недавно прекратила работу. В Tesla он теперь занимает должность директора по ИИ и обучению для автопилота. Судя по LinkedIn, он начал работу в мае.

Источник:TheVerge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Tesla
,
#работа
,
#General Motors