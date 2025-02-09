Tesla продолжила терять китайский рынок

В то же время китайский конкурент BYD продемонстрировал значительный рост, продав 296 446 электрических и гибридных автомобилей, что на 47% больше, чем в прошлом году. Другие китайские автопроизводители, такие как Changan Automobile и Xpeng, также сообщили о росте продаж.

Чтобы привлечь покупателей, Tesla снизила цены и расширила предложение по кредиту с нулевым процентом в Китае. В январе она также запустила обновленную версию Model Y, одного из своих самых продаваемых автомобилей, с еще одним планом 0% годовых.