Tesla разбирала китайские электромобили, чтобы перенять их опыт

По словам Макнила, ключевым уроком от китайских производителей, в частности BYD, стала «стратегия многократного использования одних и тех же деталей в разных моделях автомобилей». Всё, чтобы значительно снизить затраты на производство. Так, в разных моделях BYD используются одинаковые дворники, тепловые насосы и даже моторы в сиденьях. Такой подход позволяет экономить на разработке и закупках.

Tesla якобы успешно применила этот опыт при создании моделей Model 3 и Model Y, которые имеют 75% общих деталей.

При этом Макнил подчеркнул, что китайские компании довели эту стратегию до нового уровня, стандартизируя даже те компоненты, которые не видны покупателю.