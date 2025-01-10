Tesla решила, что обновленная Model Y поможет справиться с конкурентами в Китае

Опубликовано 10 января 2025, 18:571 мин.
Tesla решила, что обновленная Model Y поможет справиться с конкурентами в КитаеПопытка справиться с конкурентами Tesla
Tesla представила в Китае обновленную версию своего бестселлера Model Y, стремясь отвоевать долю рынка у конкурентов вроде Xiaomi. Стоимость новой Model Y составляет 263 500 юаней, что на 5,4% больше, чем у предыдущей модели. Начало поставок ожидается в марте.
© Tesla
Обновленная Model Y оснащена световой полосой спереди, как у Cybertruck, и задними фонарями во всю ширину кузова. В салоне появились подогрев и вентиляция сидений, а также сенсорный экран для задних сидений. Запас максимального хода теперь составляет 719 километров на одной зарядке по сравнению с 688 километрами.
Tesla впервые представила Model Y в 2020 году, а в 2023 году она стала самым продаваемым автомобилем в мире. Однако в прошлом году продажи замедлились из-за конкуренции со стороны местных китайских производителей электромобилей.
Доля Tesla на рынке электромобилей Китая снизилась до 10,4% в 2024 году с 11,7% в предыдущем году.