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Авто
Опубликовано 22 февраля 2024, 17:15
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Tesla сдала позиции перед Mercedes: названа самая дорогая автомобильная компания

Ландшафт EV-брендов меняется в связи с противоречиями Маска
Согласно отчету Brand Finance за 2024 год, Tesla опускается на второе место, а Mercedes возвращает себе первое место в рейтинге самых ценных автомобильных брендов мира. Это изменение происходит на фоне продолжающихся споров вокруг генерального директора Илона Маска, что подчеркивает потенциальное влияние личной репутации на стоимость бренда.

Стоимость бренда Tesla упала на 12% до 58,3 млрд долларов, в то время как стоимость Mercedes-Benz немного выросла на 1% до 59,4 млрд долларов, вернув себе корону.

Производитель роскошных спортивных автомобилей Ferrari остается мировым чемпионом по силе бренда, имея идеальный балл 90,0 и рейтинг AAA+. Его стоимость подскочила на 43% до 10,6 миллиарда долларов, чему способствовали «узнаваемость бренда, репутация и позитивные прогнозы».

Отчет также проливает свет на бурно развивающуюся китайскую автомобильную промышленность, движимую растущим мировым спросом на электромобили. Стоимость BYD, самого дорогого китайского автомобильного бренда, выросла на 20% до 12,1 миллиарда долларов. Примечательно, что 19 из 22 китайских брендов, включенных в рейтинг, продемонстрировали повышение силы бренда, что свидетельствует о потенциальном будущем росте.

Еще одна важная тенденция — рост числа электромобилей в общественном транспорте. Стоимость бренда New Flyer, производителя электробусов, выросла на 250% и достигла 646 миллионов долларов.

Источник:Brandfinance
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Tesla
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#Mercedes