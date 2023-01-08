Tesla снизила цены на свои электромобили. Купившие их до скидок китайцы взбунтовались

16:22, 08 января 2023
1 мин.
Tesla снизила цены на свои электромобили. Купившие их до скидок китайцы взбунтовалисьВ компании ничего не собираются компенсировать
Сотни владельцев электромобилей Tesla собрались в выставочных залах и распределительных центрах компании в Китае, требуя скидок после внезапного снижения цен на машины. Протестующие утверждают, что они переплатили за электрокары, которые купили ранее.
Фото: Unsplash
Reuters пишет, что около 200 покупателей Tesla Model Y и Model 3 собрались в центре доставки Tesla в Шанхае. Компания недавно объявила скидки, стремясь стимулировать продажи и поддержать производство на своём местном заводе.
Сообщается, что Tesla не планирует компенсировать затраты покупателям, которые купили автомобили прямо перед последним снижением цен.