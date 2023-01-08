Авто
16:22, 08 января 2023
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Tesla снизила цены на свои электромобили. Купившие их до скидок китайцы взбунтовались

В компании ничего не собираются компенсировать

Сотни владельцев электромобилей Tesla собрались в выставочных залах и распределительных центрах компании в Китае, требуя скидок после внезапного снижения цен на машины. Протестующие утверждают, что они переплатили за электрокары, которые купили ранее.

Tesla снизила цены на свои электромобили. Купившие их до скидок китайцы взбунтовались

Фото: Unsplash

Reuters пишет, что около 200 покупателей Tesla Model Y и Model 3 собрались в центре доставки Tesla в Шанхае. Компания недавно объявила скидки, стремясь стимулировать продажи и поддержать производство на своём местном заводе.

Сообщается, что Tesla не планирует компенсировать затраты покупателям, которые купили автомобили прямо перед последним снижением цен.

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