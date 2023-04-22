Tesla снизит стоимость своего автопилота

Tesla снизит стоимость своего автопилотаСчитают авторитетные аналитики
По мнению аналитиков Canaccord, компания Tesla может быть вынуждена снизить цену на свою систему автопилота (FSD), цена которой в настоящее время составляет $15 000. Ожидается, что этот шаг привлечет дополнительное внимание к автомобилям Tesla.
Они также поставили под сомнение обещание Илона Маска о том, что полная версия автопилота будет представлена к концу 2023 года.
Стоит отметить, что система FSD не делает автомобиль полностью автономным на дороге (присутствие человека, как и небольшой контроль с его стороны должен все еще необходимы), а ее стоимость, кстати говоря, составляет почти треть цены базовой модели Model Y в США, цена которой составляет $47 000.
В целом, система FSD Tesla, возможно, не оправдает возложенных на нее надежд, а ее высокая цена может отпугнуть потенциальных покупателей. Так что возможное снижение цены может сделать систему более привлекательной в глазах потребителей и поможет Tesla сохранить конкурентоспособность на рынке.