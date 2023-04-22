Tesla снизит стоимость своего автопилота

Они также поставили под сомнение обещание Илона Маска о том, что полная версия автопилота будет представлена к концу 2023 года.

Стоит отметить, что система FSD не делает автомобиль полностью автономным на дороге (присутствие человека, как и небольшой контроль с его стороны должен все еще необходимы), а ее стоимость, кстати говоря, составляет почти треть цены базовой модели Model Y в США, цена которой составляет $47 000.

В целом, система FSD Tesla, возможно, не оправдает возложенных на нее надежд, а ее высокая цена может отпугнуть потенциальных покупателей. Так что возможное снижение цены может сделать систему более привлекательной в глазах потребителей и поможет Tesla сохранить конкурентоспособность на рынке.