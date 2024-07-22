Tesla столкнулась с резким падением продаж в Калифорнии

Хотя Model Y остается самым продаваемым автомобилем в штате, доля Tesla на рынке аккумуляторных автомобилей за последний год сократилась с 64,6 до 53,4%. В целом продажи Tesla в Калифорнии в этом году упали на 17%.

Падение доли Tesla на рынке объясняется усилением конкуренции со стороны более новых моделей электромобилей. Такие компании, как Ford, Hyundai и Rivian, захватывают все большую долю калифорнийского рынка электромобилей. Проблемы Tesla в Калифорнии усугубляются недавней критикой штата со стороны генерального директора Илона Маска. Он открыто критикует политику Калифорнии и даже решился на перенос штаб-квартиры Tesla в Техас.