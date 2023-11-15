Tesla упростила работу перекупам, отменив запрет на перепродажу Cybertruck

Однако в ответ на критику производитель электромобилей внес изменения в свое соглашение о покупке, исключив из него ограничение на перепродажу автомобилей Cybertruck. Согласно первоначальному пункту, за попытку перепродать Cybertrucks в течение первого года владельцам грозил штраф в размере 50 000 долларов. В последнем соглашении такой раздел больше не содержится.

Если ограничения на перепродажу редких или дорогих автомобилей не являются редкостью, то применение такого пункта к такому массовому транспортному средству, как Cybertruck, привлекло внимание и вызвало дискуссии.