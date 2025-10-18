Tesla вернула превышающий скорость режим Mad Max в свой автопилот

Как пишут СМИ, режим Mad Max проявляет себя “предсказуемо опасно”: автомобили замечены проезжающими на красный свет и превышающими скорость более чем на 24 км/ч разрешенной.

Ситуация интересна на фоне недавнего расследования Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA). В прошлом неделю ведомство открыло дело по FSD после получения более 50 жалоб на нарушения правил и аварии.

Эксперты отмечают, что выбор момента для возвращения такого режима выглядит “крайне безответственно”.