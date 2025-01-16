Tesla впервые обогнала Audi по глобальным продажам

В то время как Tesla столкнулась с собственными проблемами, включая первое за десятилетие ежегодное снижение объемов поставок, ей удалось сохранить позицию «ведущего продавца полностью электрических автомобилей», правда лишь с небольшим отрывом опередив китайскую BYD.

Немецкие автопроизводители, в том числе Audi, сталкиваются со снижением спроса на премиум автомобили в Китае и сокращением продаж электромобилей в Европе после сокращения соответствующих субсидий. Поставки полностью электрических автомобилей Audi упали на 8% до 164 000 единиц. В ответ на замедление продаж Audi сокращает производство, в том числе закрывает завод в Брюсселе.

Tesla Model Y остается одним из самых продаваемых автомобилей в мире