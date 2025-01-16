Tesla впервые обогнала Audi по глобальным продажам

Опубликовано 16 января 2025, 02:151 мин.
Tesla впервые обогнала Audi по глобальным продажамВ 2024 году, несмотря на проблемы
Tesla обогнала Audi по мировым продажам в 2024 году, поставив 1,79 млн автомобилей по сравнению с 1,67 млн. Audi боролась с растущей конкуренцией в Европе и Китае, а также со слабым спросом на свои электрические модели.
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В то время как Tesla столкнулась с собственными проблемами, включая первое за десятилетие ежегодное снижение объемов поставок, ей удалось сохранить позицию «ведущего продавца полностью электрических автомобилей», правда лишь с небольшим отрывом опередив китайскую BYD.
Немецкие автопроизводители, в том числе Audi, сталкиваются со снижением спроса на премиум автомобили в Китае и сокращением продаж электромобилей в Европе после сокращения соответствующих субсидий. Поставки полностью электрических автомобилей Audi упали на 8% до 164 000 единиц. В ответ на замедление продаж Audi сокращает производство, в том числе закрывает завод в Брюсселе.
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