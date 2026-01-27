Tesla впервые уступила лидерство на рынке Китая с момента выхода

Опубликовано 27 января 2026, 08:571 мин.
Tesla впервые уступила лидерство на рынке Китая с момента выходаЭлектромобиль Xiaomi обошёл Tesla Model 3 по продажам в Китае
В 2025 году на китайском рынке электромобилей произошло важное: электроседан Xiaomi SU7 обогнал по продажам Tesla Model 3. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, Xiaomi продала 258 164 автомобиля, тогда как Tesla реализовала 200 361 Model 3. Это первый случай, когда Tesla уступила лидерство с момента выхода на рынок Китая, пшиут СМИ.
Одной из ключевых причин успеха стала цена. Базовая версия SU7 стоит примерно на 9% дешевле, чем Model 3. При этом запас хода у автомобиля Xiaomi выше — около 700 км против 606 км у Tesla. Покупатели также оценили удобную мультимедийную систему, тесную интеграцию с другими устройствами Xiaomi и наличие доп. функций без доп. платы.
Долгое время Tesla Model 3 считалась «эталоном» среди электромобилей и сохраняла статус самого популярного премиального электроседана в Китае с 2019 года.