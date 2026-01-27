Tesla впервые уступила лидерство на рынке Китая с момента выхода

Одной из ключевых причин успеха стала цена. Базовая версия SU7 стоит примерно на 9% дешевле, чем Model 3. При этом запас хода у автомобиля Xiaomi выше — около 700 км против 606 км у Tesla. Покупатели также оценили удобную мультимедийную систему, тесную интеграцию с другими устройствами Xiaomi и наличие доп. функций без доп. платы.

Долгое время Tesla Model 3 считалась «эталоном» среди электромобилей и сохраняла статус самого популярного премиального электроседана в Китае с 2019 года.