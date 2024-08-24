Tesla втихую отменила запрет на перепродажу Cybertruck

Опубликовано 24 августа 2024, 19:30
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Tesla втихую отменила запрет на перепродажу CybertruckПо мере стабилизации спроса
Tesla незаметно исключила пункт о запрете перепродажи из договоров купли-продажи Cybertruck. Изначально Tesla ввела этот пункт для ранних моделей Cybertruck, угрожая судебными исками и занося в черный список покупателей, которые пытались перепродать свои автомобили.
Эта стратегия была направлена на сдерживание рынка перепродаж, но она оказалась неэффективной, поскольку некоторые владельцы успешно продавали свои автомобили, несмотря на ограничения.
К марту 2024 года, всего через четыре месяца после начала поставок Cybertruck, рынок перепродаж уже начал снижаться. Теперь, когда процесс бронирования в США остановлен, любой желающий может заказать Cybertruck и получить его в течение нескольких недель. Это изменение, вероятно, отражает увеличение производственных мощностей Tesla, пишут СМИ.