Tesla втихую отменила запрет на перепродажу Cybertruck

Эта стратегия была направлена на сдерживание рынка перепродаж, но она оказалась неэффективной, поскольку некоторые владельцы успешно продавали свои автомобили, несмотря на ограничения.

К марту 2024 года, всего через четыре месяца после начала поставок Cybertruck, рынок перепродаж уже начал снижаться. Теперь, когда процесс бронирования в США остановлен, любой желающий может заказать Cybertruck и получить его в течение нескольких недель. Это изменение, вероятно, отражает увеличение производственных мощностей Tesla, пишут СМИ.