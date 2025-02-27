Tesla ввела в Китае автопилот, но с нюансами

Это прорыв для Илона Маска, который с трудом добился одобрения технологии автономного вождения Tesla в Китае. Компания сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны местных компаний, таких как BYD, которая недавно представила свою собственную систему автономного вождения, работающую на основе ИИ.

Маск уже давно настаивает на том, чтобы автопилот стал ключевой частью будущего Tesla. Однако она сталкивается с трудностями из-за строгих китайских правил обработки данных. Хотя у компании есть центр обработки данных в Шанхае, она не может экспортировать эти данные для совершенствования своих технологий. Вместо этого Tesla полагается на общедоступные видео с китайских улиц для обучения.

Сложностей добавляет и напряженность в отношениях между США и Китаем.