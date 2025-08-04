Tesla выплатит более $200 млн за смертельную аварию с автопилотом

Водитель Джордж Макги управлял Tesla Model S с включённым автопилотом. Он отвлёкся, чтобы найти телефон, и машина врезалась на скорости более 80 км/ч в припаркованный чёрный внедорожник. Рядом с машиной стояли 22-летняя студентка Найбель Бенавидес и её парень. Девушка погибла, а молодой человек получил тяжёлые травмы.

Суд признал, что Макги несёт 2/3 ответственности за происшествие, а Tesla — 1/3. Причина — автопилот не сработал и не затормозил перед перекрёстком, что привело к трагедии.

Адвокат семьи заявил, что Tesla знала, что автопилот безопасен только на скоростных трассах, но при этом не ограничила его использование на других дорогах. Более того, Илон Маск публично утверждал, что автопилот «водит лучше людей».

Tesla не согласилась с решением суда и заявила, что будет подавать апелляцию, назвав вердикт ошибочным и «вредным для развития технологий безопасности».