Tesla выпустила 10-миллионный электромобиль. Для премии Маску нужно еще столько же

Опубликовано 01 августа 2026, 08:481 мин.
Tesla выпустила 10-миллионный электромобиль. Для премии Маску нужно еще столько жеДо этой цели ещё далеко
Общее количество выпущенных электромобилей Tesla перевалило за 10 миллионов. Спустя шесть лет после того, как был произведён миллионный автомобиль. Однако это лишь половина пути к одной из главных целей, поставленных перед основателем компании Илоном Маском.
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Чтобы получить полную сумму своего рекордного бонуса, к 2035 году Tesla должна выпустить 20 миллионов машин. Помимо этого, необходимо привлечь 10 миллионов платных подписчиков на автопилот Full Self-Driving, создать 1 миллион роботов и выпустить на дороги 1 миллион роботакси.
Если темпы не ускорятся, 20 миллионов будут достигнуты только в начале 2030-х. Сейчас у Tesla около 1,5 миллиона подписчиков на автопилот. Роботы и роботакси пока только в разработке.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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