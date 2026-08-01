Tesla выпустила 10-миллионный электромобиль. Для премии Маску нужно еще столько же

Чтобы получить полную сумму своего рекордного бонуса, к 2035 году Tesla должна выпустить 20 миллионов машин. Помимо этого, необходимо привлечь 10 миллионов платных подписчиков на автопилот Full Self-Driving, создать 1 миллион роботов и выпустить на дороги 1 миллион роботакси.

Если темпы не ускорятся, 20 миллионов будут достигнуты только в начале 2030-х. Сейчас у Tesla около 1,5 миллиона подписчиков на автопилот. Роботы и роботакси пока только в разработке.