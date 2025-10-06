Tesla запретят страховать своих пассажиров в штате США

По данным ведомства, компании неоднократно задерживали выплаты клиентам, проводили неполные проверки и не отвечали на обращения вовремя. В 2022 году в CDI поступило 97 жалоб на State National, из которых 21 признали обоснованными. К 2025 году количество жалоб резко выросло — до 1 095, из них 415 подтвердились, число выявленных нарушений достигло 1 498.

Tesla Insurance также получила 842 жалобы, из которых 166 сочли обоснованными. Регуляторы зафиксировали 532 нарушения. Кроме того, пост главы отдела по урегулированию страховых случаев долго оставался вакантным, а затем на нём часто менялись руководители с 2023 по 2025 год.

CDI направил официальное предупреждение Tesla Insurance и State National. У компаний есть 15 дней, чтобы ответить и устранить нарушения. Если этого не произойдёт, вопрос передадут в суд, который решит, смогут ли они продолжить работу в Калифорнии.