Tesla запустит роботакси с всего 10 машинами и ограниченным доступом

Опубликовано 21 июня 2025, 19:301 мин.
Tesla запустит роботакси с всего 10 машинами и ограниченным доступомВ Остине
Tesla планирует запустить сервис роботакси в Остине 22 июня, но старт будет очень ограниченным. По данным Financial Times, в первый день будет доступно всего около 10 автомобилей, которые будут избегать сложных перекрёстков. При необходимости машины смогут удалённо управляться операторами.
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Как ранее говорил Илон Маск, запуск действительно может начаться с «менее чем дюжины машин». Но пока сервис, вероятно, будет доступен только сотрудникам компании и приглашённым гостям. Для широкой публики он может открыться лишь через несколько месяцев.
Проект роботакси и самоуправляемое авто Cybercab были официально представлены ещё в октябре 2024 года. Идея Tesla — использовать каждый электромобиль компании как такси, когда он не нужен владельцу.
Однако остаются сомнения, насколько технология полного автопилота от Tesla готова к реальному использованию. Систему уже проверяют власти США из-за аварий.