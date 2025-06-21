Tesla запустит роботакси с всего 10 машинами и ограниченным доступом

Как ранее говорил Илон Маск, запуск действительно может начаться с «менее чем дюжины машин». Но пока сервис, вероятно, будет доступен только сотрудникам компании и приглашённым гостям. Для широкой публики он может открыться лишь через несколько месяцев.

Проект роботакси и самоуправляемое авто Cybercab были официально представлены ещё в октябре 2024 года. Идея Tesla — использовать каждый электромобиль компании как такси, когда он не нужен владельцу.

Однако остаются сомнения, насколько технология полного автопилота от Tesla готова к реальному использованию. Систему уже проверяют власти США из-за аварий.