Tesla запустит сервис роботакси в июне этого года

По словам Маска, владельцы Tesla смогут добавлять свои автомобили в парк роботакси со следующего года, подобно тому, как размещают объявления о продаже недвижимости на Airbnb. Перед тем как расширить сервис, Tesla сначала протестирует его, чтобы «обеспечить бесперебойную работу».

Чтобы поддержать этот план, Tesla намерена внедрить свое ПО FSD в Калифорнии и других регионах США к концу 2024 года. Однако у Маска есть история амбициозных сроков, которые часто срываются.