Tesla запустит сервис роботакси в июне этого года

Опубликовано 31 января 2025, 00:451 мин.
Tesla запустит сервис роботакси в июне этого годаВ Остине
Илон Маск объявил, что в июне этого года компания Tesla запустит в Остине сервис беспилотных такси. Он будет использовать собственный парк Tesla без водителей-людей, работающих на еще не вышедшей версии программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) компании.
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По словам Маска, владельцы Tesla смогут добавлять свои автомобили в парк роботакси со следующего года, подобно тому, как размещают объявления о продаже недвижимости на Airbnb. Перед тем как расширить сервис, Tesla сначала протестирует его, чтобы «обеспечить бесперебойную работу».
Чтобы поддержать этот план, Tesla намерена внедрить свое ПО FSD в Калифорнии и других регионах США к концу 2024 года. Однако у Маска есть история амбициозных сроков, которые часто срываются.