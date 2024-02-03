Tesla заставили отозвать миллионы машин из-за маленького шрифта

Затронуты почти 2,2 миллиона автомобилей, включая Model S (2012−2023), Model X (2016−2023), Model 3 (2017−2023), Model Y (2019−2024) и даже Cybertruck. Но волноваться владельцам Tesla не стоит — удобное обновление программного обеспечения уже «летит» в их сторону (через OTA), избавив от необходимости посещать дилера.

Проверка NHTSA показала, что сигнальные огоньки тормоза, парковки и антиблокировочной системы тормозов имеют текст меньшего размера, чем предписано. Это может затруднить их чтение, особенно в условиях недостаточной освещенности, потенциально замедляя реакцию водителя и повышая вероятность аварии.

Это последний случай в череде отзывов Tesla. В декабре было проведено масштабное исправление автопилота через OTA-обновление, а проблемы с безопасностью дверей и камерой заднего вида затронули более 120 000 автомобилей. Кроме того, NHTSA расширило расследование проблем с рулевым управлением в автомобилях Model Y и 3 (более 334 000), приблизив его к потенциальному отзыву.