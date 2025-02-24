Тиктокеры стали «охотиться» на Tesla Cybertruck, чтобы насолить Маску

Тиктокеры разъезжают по ночам в поисках Cybertruck, чтобы использовать их в качестве импровизированных рекламных щитов. Некоторые сообщения высмеивают проблемы автомобиля, например, «Tesla Cybertruck, самый отзываемый грузовик 2024 года», а другие критикуют лично Маска. Некоторые даже грубо шутят о том, что водитель «компенсирует».

В последнее время Маск находится в центре внимания, особенно из-за его растущего влияния в политике. Журналист Сет Абрамсон, написавший книги о Маске, подверг сомнению интеллект миллиардера, заявив, что существует «ноль доказательств» того, что Маск обладает IQ на уровне гения. Он утверждал, что Маск добился успеха благодаря трате денег и использованию политического влияния, а не благодаря личной гениальности.