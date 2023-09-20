Toyota с ее электромобилями отстала от конкурентов: у концерна есть план

Компания признает необходимость использования различных вариантов батарей для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Для решения этой задачи Toyota разрабатывает четыре различных варианта.

Первая из них - литий-ионная батарея с жидким электролитом, ориентированная на высокие эксплуатационные характеристики, дебют которой ожидается в 2026 году. Она рассчитана на 20-минутную быструю зарядку и снижение стоимости на 20% по сравнению с существующими батареями, что позволит обеспечить запас хода EV почти в 800 км.

Для более дешевых автомобилей Toyota планирует использовать литий-железо-фосфатные элементы, которые позволят снизить стоимость на 40% и увеличить запас хода на 20% по сравнению с батареей bZ4x. Эти элементы могут быть готовы к 2026 или 2027 году.

В 2028 г. Toyota планирует представить высокопроизводительную литий-ионную батарею с потенциальным запасом хода почти тысячу км при снижении стоимости на 10%.

Наконец, Toyota работает над созданием твердотельных аккумуляторов, цель которых - дальность пробега более 900 км и быстрое 10-минутное время зарядки. Коммерческое использование этих твердотельных батарей намечено на 2027 или 2028 год.