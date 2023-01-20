Toyota вновь напрямую поставляет запчасти в Россию

Об этом стало известно из судебных разбирательств "Тойота Мотор" с “Общественной потребительской инициативой” (ОПИ) и Роспотребнадзором: ОПИ подавала иск против Toyota в начале июня, где выдвигались требования соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей.Компания в декабре 2022 года направила в суд письмо, где объяснила прекращение поставок торговыми ограничениями, а также логистическими трудностями.

ОПИ сообщила "Известиям", что "Тойота Мотор", помимо прочего, подтвердила в суде начало прямого ввоза запчастей в страну, представив в качестве доказательства таможенные декларации.