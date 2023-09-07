Toyota: заполненные жесткие диски остановили работу японских заводов

Компания Toyota была вынуждена временно остановить 12 из 14 своих автосборочных заводов в Японии из-за неустановленной неисправности системы, что привело к ежедневной «потере» 13 000 автомобилей.

В компании Toyota пояснили, что проблема возникла во время планового обслуживания ИТ-системы 27 августа 2023 года. Целью технического обслуживания было приведение в порядок и удаление фрагментированных данных из базы данных. Однако произошла ошибка, когда хранилище достигло своего предела до выполнения поставленных задач, что привело к остановке системы.

Это повлияло на работу системы заказа продукции, в результате чего компания не смогла планировать и выполнять производственные задачи. Примечательно, что основной и резервный серверы использовали одну и ту же инфраструктуру, что не позволило быстро переключиться и привело к остановке предприятия.

Проблема была решена 29 августа, когда ИТ-команда Toyota подготовила сервер большей емкости для размещения частично перенесенных данных, что позволило восстановить производственную систему и возобновить работу завода.