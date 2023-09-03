Авто
09:14, 03 сентября 2023
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Три случая, когда вам стоит купить видеорегистратор с широким углом обзора

И он будет очень полезен

Сегодня встречаются автомобильные видеорегистраторы с большим углом обзора, то есть свыше 150 градусов. Хоть это и нельзя назвать однозначным преимуществом, всё же есть ситуации, когда такой прибор вам очень поможет.

При поездках по городу. В этом случае у вас выше риск бокового столкновения с другими машинами, поэтому видеорегистратор с широким углом обзора может очень помочь. Также угол больше 150 градусов подходит для многополосного движения, так как помогает фиксировать ближайший участок обочины.

Три случая, когда вам стоит купить видеорегистратор с широким углом обзора
© Intellitrac

Для парковки. Видеорегистратор записывает видео во время парковки только в двух случаях. Если у него срабатывает датчик удара или датчик движения. И если у вас большой угол обзора, то вы сможете зафиксировать и боковые объекты.

При резких поворотах. Это актуально, если вы постоянно ездите на машине на отдых или если живёте в горной местности.

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