Три случая, когда вам стоит купить видеорегистратор с широким углом обзора

Три случая, когда вам стоит купить видеорегистратор с широким углом обзораИ он будет очень полезен
Сегодня встречаются автомобильные видеорегистраторы с большим углом обзора, то есть свыше 150 градусов. Хоть это и нельзя назвать однозначным преимуществом, всё же есть ситуации, когда такой прибор вам очень поможет.
При поездках по городу. В этом случае у вас выше риск бокового столкновения с другими машинами, поэтому видеорегистратор с широким углом обзора может очень помочь. Также угол больше 150 градусов подходит для многополосного движения, так как помогает фиксировать ближайший участок обочины.
Для парковки. Видеорегистратор записывает видео во время парковки только в двух случаях. Если у него срабатывает датчик удара или датчик движения. И если у вас большой угол обзора, то вы сможете зафиксировать и боковые объекты.
При резких поворотах. Это актуально, если вы постоянно ездите на машине на отдых или если живёте в горной местности.