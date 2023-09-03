Три случая, когда вам стоит купить видеорегистратор с широким углом обзора

Для парковки. Видеорегистратор записывает видео во время парковки только в двух случаях. Если у него срабатывает датчик удара или датчик движения. И если у вас большой угол обзора, то вы сможете зафиксировать и боковые объекты.

При резких поворотах. Это актуально, если вы постоянно ездите на машине на отдых или если живёте в горной местности.