Тяжело описать: представлено новое транспортное средство-костюм

Exo-Line, трехколесный электромобиль (если так можно выразиться). Ваши ноги становятся на пару крошечных подставок у заднего колеса, а руки держатся за две стойки переднего колеса. Хоть автор и утверждает, что "транспортное средство управляется обычным джойстиком", на рендерах или снимках прототипа его не видно, поэтому вопрос управления все еще остается открытым.