У 1,4 миллиона автомобилей Ram нашли неисправность в тормозной системе

Опубликовано 09 сентября 2024, 16:301 мин.
У 1,4 миллиона автомобилей Ram нашли неисправность в тормозной системеОбъявлен отзыв
Stellantis, материнская компания Chrysler, объявила о масштабном отзыве, затрагивающем около 1,46 миллиона грузовиков Ram 1500 по всему миру, в основном в США. Отзыв затрагивает модели 2019 года и выпущенные в период с 2021 по 2024 год. Проблема связана с программным сбоем в антиблокировочной системе (ABS), который может непреднамеренно отключить электронную систему контроля устойчивости (ESC), повышая риск аварии.
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), несмотря на отсутствие сообщений о травмах или авариях, неисправность может быть опасна. К счастью, основная функция торможения работает исправно.
Владельцы пострадавших автомобилей получат уведомления об отзыве к началу октября. Им рекомендуется посетить дилерский центр, чтобы обновить ПО.