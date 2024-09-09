У 1,4 миллиона автомобилей Ram нашли неисправность в тормозной системе

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), несмотря на отсутствие сообщений о травмах или авариях, неисправность может быть опасна. К счастью, основная функция торможения работает исправно.

Владельцы пострадавших автомобилей получат уведомления об отзыве к началу октября. Им рекомендуется посетить дилерский центр, чтобы обновить ПО.