У Tesla уже есть миллионы собственных ИИ-чипов

Они обеспечивают работу систем автопилота и обработки данных. Сейчас в автомобилях Tesla используется чип поколения AI4. Следующий вариант — AI5 — почти готов к производству, над AI6 инженеры уже начали работу. Маск заявил, что хочет, чтобы Tesla выпускала новое поколение чипов каждый год.

Он также подчеркнул, что в будущем объёмы выпуска чипов Tesla «превысят суммарное производство всех других ИИ-чипов». Маск отдельно отметил, что это не преувеличение.

Кроме того, эти чипы станут ключевым компонентом для робо-проектов Tesla.