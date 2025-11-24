У Tesla уже есть миллионы собственных ИИ-чипов

Опубликовано 24 ноября 2025, 21:451 мин.
У Tesla уже есть миллионы собственных ИИ-чиповПланирует выпускать новые версии каждый год
Глава Tesla Илон Маск рассказал о планах компании в области разработки собственных чипов для искусственного интеллекта. По его словам, Tesla уже установила миллионы таких устройств в своих автомобилях и дата-центрах.
Они обеспечивают работу систем автопилота и обработки данных. Сейчас в автомобилях Tesla используется чип поколения AI4. Следующий вариант — AI5 — почти готов к производству, над AI6 инженеры уже начали работу. Маск заявил, что хочет, чтобы Tesla выпускала новое поколение чипов каждый год.
Он также подчеркнул, что в будущем объёмы выпуска чипов Tesla «превысят суммарное производство всех других ИИ-чипов». Маск отдельно отметил, что это не преувеличение.
Кроме того, эти чипы станут ключевым компонентом для робо-проектов Tesla.